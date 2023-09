freenet Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von freenet

Blick auf freenet-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von freenet. Das Papier von freenet befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 22,38 EUR ab.

Die freenet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:04 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 22,38 EUR. Die freenet-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 22,38 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 22,42 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.614 freenet-Aktien.

Bei 26,46 EUR erreichte der Titel am 15.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,23 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 14.10.2022 Kursverluste bis auf 18,62 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die freenet-Aktie derzeit noch 16,80 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 28,77 EUR je freenet-Aktie aus.

Am 04.05.2023 legte freenet die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 637,80 EUR – eine Minderung von 5,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 675,50 EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 09.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können freenet-Anleger Experten zufolge am 08.11.2024 werfen.

Analysten erwarten für 2021 einen Gewinn in Höhe von 1,66 EUR je freenet-Aktie.

