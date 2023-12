freenet Aktie News: freenet legt am Mittag zu

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von freenet gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 25,34 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 17:35 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 25,34 EUR zu. Bei 25,38 EUR markierte die freenet-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 25,28 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 213.037 freenet-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 26,46 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.05.2023). Derzeit notiert die freenet-Aktie damit 4,23 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.12.2022 (20,17 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,40 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die freenet-Aktie bei 29,66 EUR.

freenet gewährte am 04.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,58 Prozent auf 637,80 EUR. Im Vorjahresviertel hatte freenet 675,50 EUR umgesetzt.

freenet dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 29.02.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 27.02.2025.

In der freenet-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 1,66 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

TecDAX-Wert freenet-Aktie: So viel hätte eine Investition in freenet von vor 3 Jahren abgeworfen

Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX gibt nach

Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX verliert zum Handelsstart