freenet Aktie News: Anleger schicken freenet am Nachmittag ins Plus

Die Aktie von freenet zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die freenet-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 25,34 EUR.

Das Papier von freenet legte um 17:35 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 25,34 EUR. Die freenet-Aktie zog in der Spitze bis auf 25,38 EUR an. Bei 25,28 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 213.037 freenet-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.05.2023 bei 26,46 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,42 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der freenet-Aktie. Bei 20,17 EUR fiel das Papier am 22.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der freenet-Aktie liegt somit 25,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 29,66 EUR an.

Am 04.05.2023 legte freenet die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat freenet in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,58 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 637,80 EUR. Im Vorjahresviertel waren 675,50 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 29.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 27.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von freenet.

In der freenet-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 1,66 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

