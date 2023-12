freenet Aktie News: freenet zeigt sich am Vormittag gestärkt

freenet im Fokus

Die Aktie von freenet gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die freenet-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 25,34 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 17:35 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 25,34 EUR zu. Die freenet-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 25,38 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 25,28 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten freenet-Aktien beläuft sich auf 213.037 Stück.

Am 15.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 26,46 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die freenet-Aktie 4,42 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 20,17 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die freenet-Aktie derzeit noch 20,40 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die freenet-Aktie bei 29,66 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte freenet am 04.05.2023. Umsatzseitig standen 637,80 EUR in den Büchern – ein Minus von 5,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem freenet 675,50 EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von freenet wird am 29.02.2024 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von freenet rechnen Experten am 27.02.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass freenet im Jahr 2021 1,66 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

