freenet Aktie News: freenet am Mittag nahe Vortagesniveau

Die Aktie von freenet zeigt am Freitagmittag wenig Änderung. Bei der freenet-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 26,30 EUR.

Mit einem Kurs von 26,30 EUR zeigte sich die freenet-Aktie im XETRA-Handel um 11:39 Uhr kaum verändert. Bei 26,36 EUR erreichte die freenet-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den tiefsten Stand des Tages markierte die freenet-Aktie bisher bei 26,12 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 26,26 EUR. Der Tagesumsatz der freenet-Aktie belief sich zuletzt auf 26.593 Aktien.

Am 23.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 26,52 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,84 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.08.2023 bei 20,88 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die freenet-Aktie mit einem Verlust von 20,61 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die freenet-Aktie im Durchschnitt mit 29,66 EUR.

freenet ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte freenet am 29.02.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 27.02.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 1,66 EUR je freenet-Aktie.

