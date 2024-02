freenet Aktie News: freenet tendiert am Mittag auf rotem Terrain

freenet im Fokus

Die Aktie von freenet gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die freenet-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 24,20 EUR.

Um 11:43 Uhr fiel die freenet-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 24,20 EUR ab. In der Spitze fiel die freenet-Aktie bis auf 24,14 EUR. Bei 24,32 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 45.180 freenet-Aktien umgesetzt.

Bei 26,52 EUR markierte der Titel am 23.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,59 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 20,88 EUR am 05.08.2023. Mit einem Abschlag von mindestens 13,72 Prozent könnte die freenet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,78 EUR. Im Vorjahr erhielten freenet-Aktionäre 1,68 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 29,66 EUR.

freenet gewährte am 04.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,48 Prozent auf 637,80 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 667,70 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 28.02.2024 dürfte freenet Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 27.02.2025.

Experten taxieren den freenet-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,89 EUR je Aktie.

