freenet Aktie News: freenet verteidigt am Vormittag Tendenz

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von freenet. Im XETRA-Handel kam die freenet-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 31,02 EUR.

Mit einem Kurs von 31,02 EUR zeigte sich die freenet-Aktie im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum verändert. Zwischenzeitlich stieg die freenet-Aktie sogar auf 31,02 EUR. Das Tagestief markierte die freenet-Aktie bei 30,84 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 30,84 EUR. Der Tagesumsatz der freenet-Aktie belief sich zuletzt auf 5.530 Aktien.

Am 25.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,14 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der freenet-Aktie liegt somit 0,39 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 22,78 EUR. Dieser Wert wurde am 17.05.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,56 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für freenet-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,77 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,91 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die freenet-Aktie bei 33,49 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte freenet am 07.11.2024 vor. Das EPS lag bei 0,60 EUR. Im letzten Jahr hatte freenet einen Gewinn von 0,53 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat freenet in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,52 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 618,50 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 668,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Von Analysten wird erwartet, dass freenet im Jahr 2024 2,32 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

