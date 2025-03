freenet Aktie News: freenet am Mittag mit positiven Vorzeichen

Aktie im Fokus

Die Aktie von freenet gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von freenet nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 35,54 EUR.

Das Papier von freenet legte um 11:44 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 35,54 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die freenet-Aktie bisher bei 35,54 EUR. Bei 35,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 27.542 freenet-Aktien.

Am 19.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,73 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 17.05.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 22,78 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,90 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem freenet seine Aktionäre 2023 mit 1,77 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,07 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die freenet-Aktie im Durchschnitt mit 34,39 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte freenet am 07.11.2024 vor. freenet hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,60 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,41 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 618,50 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 10,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 688,50 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Von Analysten wird erwartet, dass freenet im Jahr 2025 2,67 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

