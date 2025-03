freenet Aktie News: freenet am Mittwochnachmittag mit Kursplus

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von freenet. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 35,70 EUR zu.

Das Papier von freenet legte um 15:44 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 35,70 EUR. Der Kurs der freenet-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 35,72 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 35,40 EUR. Bisher wurden via XETRA 82.008 freenet-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 35,80 EUR markierte der Titel am 19.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,28 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.05.2024 (22,78 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die freenet-Aktie derzeit noch 36,19 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,07 EUR. Im Vorjahr hatte freenet 1,77 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 34,39 EUR an.

Am 07.11.2024 äußerte sich freenet zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,60 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,41 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 618,50 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 10,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 688,50 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,67 EUR je Aktie in den freenet-Büchern.

