freenet Aktie News: freenet präsentiert sich am Mittwochvormittag fester

Die Aktie von freenet gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die freenet-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 35,40 EUR.

Die Aktie legte um 09:02 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 35,40 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die freenet-Aktie bei 35,44 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 35,40 EUR. Von der freenet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.205 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 35,80 EUR erreichte der Titel am 19.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die freenet-Aktie derzeit noch 1,13 Prozent Luft nach oben. Am 17.05.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 22,78 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 35,65 Prozent könnte die freenet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für freenet-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,77 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,07 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 34,39 EUR.

freenet veröffentlichte am 07.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,60 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte freenet 0,41 EUR je Aktie verdient. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,17 Prozent auf 618,50 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 688,50 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Experten taxieren den freenet-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,67 EUR je Aktie.

