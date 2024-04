freenet Aktie News: freenet zeigt sich am Freitagnachmittag fester

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von freenet. Zuletzt wies die freenet-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 27,04 EUR nach oben.

Die freenet-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:50 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 27,04 EUR. Die freenet-Aktie legte bis auf 27,12 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 26,86 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 132.482 freenet-Aktien umgesetzt.

Am 24.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,42 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,41 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.08.2023 bei 20,88 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,78 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 1,77 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,84 EUR je freenet-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 30,65 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte freenet am 04.05.2023 vor. Umsatzseitig standen 637,80 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 4,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem freenet 667,70 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte freenet am 15.05.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 30.04.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je freenet-Aktie in Höhe von 2,35 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich letztendlich leichter

Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX in Rot

Schwacher Handel: TecDAX präsentiert sich am Mittag schwächer