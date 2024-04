freenet Aktie News: freenet gewinnt am Freitagvormittag an Fahrt

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von freenet. Zuletzt konnte die Aktie von freenet zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 26,92 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 26,92 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die freenet-Aktie bei 26,94 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,86 EUR. Von der freenet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.595 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 27,42 EUR erreichte der Titel am 24.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,86 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 20,88 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.08.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 22,44 Prozent würde die freenet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass freenet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,84 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete freenet 1,77 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 30,65 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte freenet am 04.05.2023 vor. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,48 Prozent auf 637,80 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 667,70 Mio. EUR gelegen.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.05.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können freenet-Anleger Experten zufolge am 30.04.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass freenet im Jahr 2024 2,35 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

