freenet Aktie News: freenet am Mittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von freenet gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von freenet gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 29,26 EUR abwärts.

Um 11:47 Uhr rutschte die freenet-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 29,26 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die freenet-Aktie bis auf 29,14 EUR. Bei 29,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der freenet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 158.074 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.05.2025 bei 37,56 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 28,37 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 23,02 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.05.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 21,33 Prozent würde die freenet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten freenet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,85 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,10 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der freenet-Aktie wird bei 34,95 EUR angegeben.

Am 21.05.2025 hat freenet in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,48 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,55 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat freenet in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,40 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 604,40 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 638,90 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Den erwarteten Gewinn je freenet-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,55 EUR fest.

