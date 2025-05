freenet Aktie News: freenet am Montagnachmittag mit Kursplus

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von freenet gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die freenet-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 29,42 EUR zu.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von freenet zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 29,42 EUR. Zwischenzeitlich stieg die freenet-Aktie sogar auf 29,60 EUR. Bei 29,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der freenet-Aktie belief sich zuletzt auf 216.286 Aktien.

Am 06.05.2025 markierte das Papier bei 37,56 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 30.05.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,02 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 21,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

freenet-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,10 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 34,95 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte freenet am 21.05.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,48 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte freenet 0,55 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig standen 604,40 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 5,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem freenet 638,90 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Den erwarteten Gewinn je freenet-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,55 EUR fest.

