Kursentwicklung

freenet Aktie News: freenet am Dienstagvormittag mit roter Tendenz

26.08.25 09:25 Uhr
freenet Aktie News: freenet am Dienstagvormittag mit roter Tendenz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von freenet. Die freenet-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 28,28 EUR ab.

Das Papier von freenet befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 28,28 EUR ab. Die freenet-Aktie gab in der Spitze bis auf 28,26 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 28,40 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 5.389 freenet-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.05.2025 bei 37,56 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die freenet-Aktie somit 24,71 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 25,44 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.08.2024). Das 52-Wochen-Tief könnte die freenet-Aktie mit einem Verlust von 10,04 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR an freenet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,09 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die freenet-Aktie bei 33,66 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte freenet am 06.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,57 EUR. Im Vorjahresviertel hatte freenet 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat freenet mit einem Umsatz von insgesamt 608,70 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 559,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,89 Prozent gesteigert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je freenet-Aktie in Höhe von 2,45 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

