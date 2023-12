freenet Aktie News: Anleger schicken freenet am Dienstagmittag ins Plus

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von freenet. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 25,34 EUR zu.

Um 17:35 Uhr ging es für das freenet-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 25,34 EUR. Den Tageshöchststand markierte die freenet-Aktie bei 25,38 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 25,28 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten freenet-Aktien beläuft sich auf 213.037 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,46 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.05.2023 erreicht. Gewinne von 4,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 22.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 20,17 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,40 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 29,66 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte freenet am 04.05.2023 vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 637,80 EUR – das entspricht einem Minus von 5,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 675,50 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte freenet am 29.02.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 27.02.2025.

Für das Jahr 2021 gehen Analysten von einem freenet-Gewinn in Höhe von 1,66 EUR je Aktie aus.

