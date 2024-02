freenet Aktie News: freenet am Nachmittag mit Kursplus

freenet im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von freenet. Das Papier von freenet konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 24,18 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von freenet nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:45 Uhr 0,6 Prozent auf 24,18 EUR. Bei 24,18 EUR markierte die freenet-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 24,04 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 152.692 freenet-Aktien.

Am 23.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,52 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,68 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.08.2023 (20,88 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem freenet seine Aktionäre 2022 mit 1,68 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,78 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die freenet-Aktie bei 29,66 EUR.

Am 04.05.2023 lud freenet zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 637,80 EUR – eine Minderung von 4,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 667,70 EUR eingefahren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.02.2024 veröffentlicht. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 30.04.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,89 EUR je Aktie in den freenet-Büchern.

