freenet Aktie News: freenet verteuert sich am Mittag

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von freenet. Zuletzt sprang die freenet-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 31,40 EUR zu.

Um 11:47 Uhr wies die freenet-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 31,40 EUR nach oben. Die freenet-Aktie zog in der Spitze bis auf 31,44 EUR an. Bei 31,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 71.635 freenet-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (31,44 EUR) erklomm das Papier am 27.02.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die freenet-Aktie somit 0,13 Prozent niedriger. Am 17.05.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 22,78 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,45 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem freenet seine Aktionäre 2023 mit 1,77 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,91 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 33,49 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte freenet am 07.11.2024. Es stand ein EPS von 0,60 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei freenet noch ein Gewinn pro Aktie von 0,53 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 618,50 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 7,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 668,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,32 EUR je freenet-Aktie.

