freenet Aktie News: freenet tendiert am Nachmittag fester

Notierung im Blick

Die Aktie von freenet zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 25,96 EUR zu.

Um 15:51 Uhr sprang die freenet-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 25,96 EUR zu. Der Kurs der freenet-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 26,00 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 25,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 240.736 freenet-Aktien umgesetzt.

Am 23.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 26,52 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 2,16 Prozent Plus fehlen der freenet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,88 EUR. Dieser Wert wurde am 05.08.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,57 Prozent.

Nachdem freenet seine Aktionäre 2022 mit 1,68 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,84 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 30,04 EUR.

Am 04.05.2023 äußerte sich freenet zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 637,80 EUR – eine Minderung von 4,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 667,70 EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 15.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 30.04.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,89 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

Handel in Frankfurt: TecDAX beendet den Handel in der Gewinnzone

Optimismus in Frankfurt: TecDAX liegt im Plus

Freundlicher Handel: TecDAX mittags mit grünem Vorzeichen