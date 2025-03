freenet Aktie News: freenet verzeichnet am Donnerstagnachmittag Verluste

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von freenet. Die freenet-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,2 Prozent auf 35,20 EUR ab.

Die freenet-Aktie notierte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 35,20 EUR. Die freenet-Aktie sank bis auf 35,02 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 35,56 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 104.138 freenet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 26.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 35,84 EUR. Mit einem Zuwachs von 1,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 17.05.2024 Kursverluste bis auf 22,78 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 35,28 Prozent könnte die freenet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,07 EUR. Im Vorjahr hatte freenet 1,77 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 34,39 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte freenet am 07.11.2024. Das EPS belief sich auf 0,60 EUR gegenüber 0,41 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 618,50 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 10,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem freenet 688,50 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,67 EUR je Aktie belaufen.

