freenet Aktie News: freenet am Vormittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von freenet gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 35,46 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von freenet nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,4 Prozent auf 35,46 EUR. In der Spitze büßte die freenet-Aktie bis auf 35,42 EUR ein. Bei 35,56 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 3.919 freenet-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 35,84 EUR erreichte der Titel am 26.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 1,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 17.05.2024 auf bis zu 22,78 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der freenet-Aktie ist somit 35,76 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem freenet seine Aktionäre 2023 mit 1,77 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,07 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 34,39 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte freenet am 07.11.2024 vor. In Sachen EPS wurden 0,60 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte freenet 0,41 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 618,50 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 10,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 688,50 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,67 EUR je freenet-Aktie.

