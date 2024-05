freenet Aktie News: Anleger schicken freenet am Montagmittag auf rotes Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von freenet. Das Papier von freenet gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 23,12 EUR abwärts.

Die freenet-Aktie musste um 11:44 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 23,12 EUR abwärts. Die freenet-Aktie gab in der Spitze bis auf 23,10 EUR nach. Bei 23,16 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 31.675 freenet-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 27,42 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.04.2024 erreicht. Derzeit notiert die freenet-Aktie damit 15,68 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 20,88 EUR fiel das Papier am 05.08.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,69 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem freenet seine Aktionäre 2023 mit 1,77 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,79 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 30,20 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte freenet am 15.05.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,55 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,15 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 638,90 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 637,80 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von freenet wird am 07.08.2024 gerechnet. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 07.08.2025 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem freenet-Gewinn in Höhe von 2,28 EUR je Aktie aus.



