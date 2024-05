freenet Aktie News: freenet am Nachmittag behauptet

Blick auf freenet-Kurs

Wenig Veränderung zeigt am Montagnachmittag die Aktie von freenet. Zum Vortag unverändert notierte die freenet-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 23,20 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:52 Uhr die freenet-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 23,20 EUR. In der Spitze gewann die freenet-Aktie bis auf 23,22 EUR. Die freenet-Aktie gab in der Spitze bis auf 23,10 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 23,16 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 59.729 freenet-Aktien den Besitzer.

Bei 27,42 EUR erreichte der Titel am 24.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die freenet-Aktie mit einem Kursplus von 18,19 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.08.2023 bei 20,88 EUR. Der derzeitige Kurs der freenet-Aktie liegt somit 11,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,77 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,79 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 30,20 EUR.

freenet gewährte am 15.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,55 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte freenet 0,15 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 638,90 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 637,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.08.2024 terminiert. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 07.08.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,28 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

