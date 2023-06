freenet Aktie News: freenet am Dienstagvormittag gesucht

So entwickelt sich freenet

Die Aktie von freenet zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 22,84 EUR zu.

Um 09:04 Uhr wies die freenet-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 22,84 EUR nach oben. Die freenet-Aktie zog in der Spitze bis auf 22,84 EUR an. Bei 22,76 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.875 freenet-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 26,46 EUR erreichte der Titel am 15.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,85 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der freenet-Aktie. Bei 18,62 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der freenet-Aktie 18,48 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die freenet-Aktie bei 28,07 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte freenet am 03.05.2023. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat freenet in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,58 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 637,80 EUR im Vergleich zu 675,50 EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte freenet am 04.08.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können freenet-Anleger Experten zufolge am 07.08.2024 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2021 liegen bei durchschnittlich 1,66 EUR je freenet-Aktie.

