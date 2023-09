freenet Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von freenet

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von freenet gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die freenet-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 21,60 EUR ab.

Die freenet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:41 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 21,60 EUR. Das bisherige Tagestief markierte freenet-Aktie bei 21,60 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 21,76 EUR. Von der freenet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 31.706 Stück gehandelt.

Am 15.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 26,46 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,50 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 18,62 EUR. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die freenet-Aktie mit einem Verlust von 13,80 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 29,73 EUR für die freenet-Aktie aus.

freenet ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,58 Prozent auf 637,80 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 675,50 EUR erwirtschaftet worden.

Am 09.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von freenet veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 08.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von freenet.

In der freenet-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 1,66 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

