freenet Aktie News: freenet am Vormittag mit Kurseinbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von freenet. Die freenet-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 21,68 EUR.

Die freenet-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:05 Uhr um 0,5 Prozent auf 21,68 EUR nach. In der Spitze fiel die freenet-Aktie bis auf 21,66 EUR. Mit einem Wert von 21,76 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 5.328 freenet-Aktien gehandelt.

Bei 26,46 EUR markierte der Titel am 15.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,05 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 18,62 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.10.2022). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der freenet-Aktie 14,11 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 29,73 EUR.

Am 04.05.2023 hat freenet in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 637,80 EUR – das entspricht einem Minus von 5,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 675,50 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte freenet am 09.11.2023 präsentieren. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte freenet möglicherweise am 08.11.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2021 auf 1,66 EUR je Aktie belaufen.

