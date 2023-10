freenet Aktie News: freenet am Nachmittag stärker

So entwickelt sich freenet

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von freenet. Die freenet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 23,50 EUR.

Die freenet-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 23,50 EUR. Die freenet-Aktie legte bis auf 23,72 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 23,36 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 110.491 freenet-Aktien den Besitzer.

Bei 26,46 EUR erreichte der Titel am 15.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die freenet-Aktie damit 11,19 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 28.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,03 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,04 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die freenet-Aktie bei 29,88 EUR.

freenet ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz wurde auf 637,80 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 675,50 EUR umgesetzt worden waren.

Die freenet-Bilanz für Q3 2023 wird am 08.11.2023 erwartet. Am 08.11.2024 wird freenet schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2021 auf 1,66 EUR je Aktie belaufen.

