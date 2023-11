freenet Aktie News: freenet am Nachmittag nahezu unbewegt

Notierung im Blick

Die Aktie von freenet zeigt sich am Montagnachmittag ohne große Bewegung. Die freenet-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 25,36 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Zum Vortag unverändert notierte die freenet-Aktie um 15:51 Uhr im XETRA-Handel bei 25,36 EUR. In der Spitze legte die freenet-Aktie bis auf 25,46 EUR zu. Die Abwärtsbewegung der freenet-Aktie ging bis auf 25,22 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 25,32 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 60.510 freenet-Aktien den Besitzer.

Am 15.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 26,46 EUR an. Derzeit notiert die freenet-Aktie damit 4,16 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.12.2022 bei 19,36 EUR. Mit Abgaben von 23,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der freenet-Aktie wird bei 29,60 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte freenet am 04.05.2023. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 637,80 EUR – eine Minderung von 5,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 675,50 EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.02.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können freenet-Anleger Experten zufolge am 27.02.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2021 einen Gewinn in Höhe von 1,66 EUR je freenet-Aktie.

