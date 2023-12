freenet Aktie News: freenet tendiert am Vormittag um Nulllinie

So entwickelt sich freenet

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von freenet. Mit einem Wert von 25,32 EUR bewegte sich die freenet-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel

Kaum Bewegung ließ sich um 09:06 Uhr bei der freenet-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 25,32 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die freenet-Aktie bei 25,36 EUR. Die freenet-Aktie gab in der Spitze bis auf 25,24 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 25,36 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.638 freenet-Aktien umgesetzt.

Bei 26,46 EUR markierte der Titel am 15.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die freenet-Aktie 4,50 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.12.2022 bei 20,38 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die freenet-Aktie mit einem Verlust von 19,51 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 29,66 EUR.

freenet ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal hat freenet 637,80 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 675,50 EUR umgesetzt worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 29.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 27.02.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass freenet einen Gewinn von 1,66 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

TecDAX-Wert freenet-Aktie: So viel hätte eine Investition in freenet von vor 3 Jahren abgeworfen

Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX gibt nach

Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX verliert zum Handelsstart