freenet Aktie News: Anleger schicken freenet am Mittag auf rotes Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von freenet. Zuletzt ging es für die freenet-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 24,30 EUR.

Die freenet-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 24,30 EUR abwärts. Die freenet-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 24,26 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 24,38 EUR. Von der freenet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 71.613 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (26,52 EUR) erklomm das Papier am 23.01.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die freenet-Aktie mit einem Kursplus von 9,14 Prozent wieder erreichen. Bei 20,88 EUR fiel das Papier am 05.08.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,07 Prozent.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 1,68 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,78 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die freenet-Aktie bei 29,66 EUR.

freenet veröffentlichte am 04.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Umsatzseitig standen 637,80 EUR in den Büchern – ein Minus von 4,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem freenet 667,70 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 16.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 30.04.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,89 EUR je Aktie belaufen.

