freenet Aktie News: freenet am Nachmittag in Rot

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von freenet. Das Papier von freenet befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 24,18 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von freenet nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,7 Prozent auf 24,18 EUR. Die freenet-Aktie gab in der Spitze bis auf 24,12 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 24,38 EUR. Bisher wurden heute 172.694 freenet-Aktien gehandelt.

Am 23.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 26,52 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,68 Prozent könnte die freenet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.08.2023 bei 20,88 EUR. Abschläge von 13,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem freenet seine Aktionäre 2022 mit 1,68 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,78 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die freenet-Aktie bei 29,66 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte freenet am 04.05.2023. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 637,80 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 667,70 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte freenet am 16.05.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von freenet rechnen Experten am 30.04.2025.

In der freenet-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,89 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

