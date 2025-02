freenet Aktie News: freenet am Freitagmittag mit Abschlägen

Kurs der freenet

Die Aktie von freenet gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von freenet befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 31,44 EUR ab.

Der freenet-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:40 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 31,44 EUR. Das Tagestief markierte die freenet-Aktie bei 31,38 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 31,40 EUR. Zuletzt wechselten 57.226 freenet-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 28.02.2025 auf bis zu 31,64 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die freenet-Aktie damit 0,63 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 17.05.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 22,78 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die freenet-Aktie derzeit noch 27,54 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2023 1,77 EUR an freenet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,91 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 33,49 EUR für die freenet-Aktie.

Am 07.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,60 EUR, nach 0,53 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat freenet in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,52 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 618,50 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 668,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Den erwarteten Gewinn je freenet-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,32 EUR fest.

