freenet Aktie News: freenet am Freitagnachmittag im Minusbereich

Die Aktie von freenet gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 31,46 EUR.

Die freenet-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr um 0,1 Prozent auf 31,46 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte freenet-Aktie bei 31,36 EUR. Bei 31,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 111.203 freenet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 31,64 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.02.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die freenet-Aktie 0,57 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.05.2024 bei 22,78 EUR. Mit Abgaben von 27,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,91 EUR. Im Vorjahr hatte freenet 1,77 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 33,49 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte freenet am 07.11.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,60 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,53 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 618,50 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 668,80 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,32 EUR je freenet-Aktie.

