freenet Aktie News: freenet am Vormittag in Grün

Um 09:06 Uhr stieg die freenet-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 23,46 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die freenet-Aktie bisher bei 23,54 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 23,44 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten freenet-Aktien beläuft sich auf 34.808 Stück.

Am 30.04.2022 markierte das Papier bei 26,86 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 12,66 Prozent Plus fehlen der freenet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.10.2022 bei 18,62 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,99 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die freenet-Aktie im Durchschnitt mit 28,33 EUR.

Am 22.02.2023 hat freenet in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 675,50 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 675,50 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte freenet am 04.05.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2024-Finanzergebnisse von freenet rechnen Experten am 02.05.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2021 auf 1,66 EUR je Aktie belaufen.

