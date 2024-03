freenet im Blick

freenet Aktie News: freenet am Donnerstagmittag mit positiven Vorzeichen

28.03.24 12:06 Uhr

Die Aktie von freenet zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die freenet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 26,16 EUR.

Das Papier von freenet legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 26,16 EUR. Bei 26,18 EUR markierte die freenet-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 26,02 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 119.616 freenet-Aktien gehandelt. Am 23.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 26,52 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,38 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.08.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 20,88 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 20,18 Prozent könnte die freenet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Für freenet-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 1,68 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,85 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die freenet-Aktie bei 30,04 EUR. freenet gewährte am 04.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 667,70 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 637,80 EUR. Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 15.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 30.04.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von freenet. Experten taxieren den freenet-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,37 EUR je Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur freenet-Aktie Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX beendet den Handel in der Gewinnzone Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX mit grünem Vorzeichen Freundlicher Handel: So entwickelt sich der TecDAX mittags

