freenet Aktie News: freenet präsentiert sich am Nachmittag stärker

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von freenet. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 26,04 EUR zu.

Um 15:49 Uhr stieg die freenet-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 26,04 EUR. Bei 26,18 EUR markierte die freenet-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 26,02 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 161.400 freenet-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 26,52 EUR erreichte der Titel am 23.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,84 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der freenet-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.08.2023 bei 20,88 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 19,82 Prozent könnte die freenet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im Vorjahr hatte freenet 1,68 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die freenet-Aktie bei 30,04 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte freenet am 04.05.2023. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat freenet in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,48 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 637,80 EUR. Im Vorjahresviertel waren 667,70 EUR in den Büchern gestanden.

Am 15.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von freenet veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der freenet-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 30.04.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je freenet-Aktie in Höhe von 2,37 EUR im Jahr 2024 aus.

