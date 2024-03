freenet Aktie News: freenet präsentiert sich am Donnerstagvormittag fester

freenet im Fokus

Die Aktie von freenet zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die freenet-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 26,16 EUR nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von freenet nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,6 Prozent auf 26,16 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die freenet-Aktie bei 26,16 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 26,02 EUR. Von der freenet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.129 Stück gehandelt.

Bei 26,52 EUR erreichte der Titel am 23.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die freenet-Aktie damit 1,36 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.08.2023 (20,88 EUR). Derzeit notiert die freenet-Aktie damit 25,29 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2022 1,68 EUR an freenet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,85 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 30,04 EUR.

Am 04.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 637,80 EUR – das entspricht einem Minus von 4,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 667,70 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 15.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von freenet veröffentlicht werden. Am 30.04.2025 wird freenet schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,89 EUR je freenet-Aktie.

