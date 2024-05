freenet Aktie News: freenet am Vormittag mit roten Vorzeichen

So entwickelt sich freenet

Die Aktie von freenet gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die freenet-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 23,06 EUR.

Die freenet-Aktie notierte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 23,06 EUR. In der Spitze fiel die freenet-Aktie bis auf 23,06 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 23,16 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.788 freenet-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.04.2024 bei 27,42 EUR. Mit einem Zuwachs von 18,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 05.08.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 20,88 EUR. Der aktuelle Kurs der freenet-Aktie ist somit 9,45 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,80 EUR. Im Vorjahr erhielten freenet-Aktionäre 1,77 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 30,20 EUR je freenet-Aktie an.

freenet ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,55 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,15 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 638,90 Mio. EUR gegenüber 637,80 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte freenet am 07.08.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 07.08.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass freenet ein EPS in Höhe von 2,29 EUR in den Büchern stehen haben wird.

