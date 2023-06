freenet Aktie News: freenet schiebt sich am Mittwochnachmittag vor

freenet im Fokus

Die Aktie von freenet gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von freenet zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 22,96 EUR.

Das Papier von freenet legte um 15:42 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 22,96 EUR. In der Spitze legte die freenet-Aktie bis auf 23,06 EUR zu. Mit einem Wert von 22,98 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der freenet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 87.877 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 15.05.2023 auf bis zu 26,46 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,24 Prozent hinzugewinnen. Bei 18,62 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 18,90 Prozent würde die freenet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 28,07 EUR für die freenet-Aktie.

Am 03.05.2023 hat freenet in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 637,80 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 675,50 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 04.08.2023 dürfte freenet Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von freenet rechnen Experten am 07.08.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass freenet im Jahr 2021 1,66 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

