freenet Aktie News: freenet am Dienstagmittag fester

Die Aktie von freenet gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von freenet legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 25,40 EUR.

Die freenet-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 25,40 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die freenet-Aktie bei 25,68 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 25,58 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 144.625 freenet-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.05.2023 bei 26,46 EUR. 4,17 Prozent Plus fehlen der freenet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 16.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 19,36 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 29,60 EUR je freenet-Aktie an.

Am 04.05.2023 hat freenet die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,58 Prozent auf 637,80 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 675,50 EUR in den Büchern gestanden.

Die freenet-Bilanz für Q4 2023 wird am 29.02.2024 erwartet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können freenet-Anleger Experten zufolge am 27.02.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2021 auf 1,66 EUR je Aktie belaufen.

