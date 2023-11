freenet Aktie News: freenet am Dienstagnachmittag fester

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von freenet. Die freenet-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 25,50 EUR.

Um 15:50 Uhr stieg die freenet-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 25,50 EUR. Die freenet-Aktie zog in der Spitze bis auf 25,68 EUR an. Bei 25,58 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten freenet-Aktien beläuft sich auf 182.699 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.05.2023 bei 26,46 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,76 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der freenet-Aktie. Am 16.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 19,36 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der freenet-Aktie 24,08 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der freenet-Aktie wird bei 29,60 EUR angegeben.

Am 04.05.2023 hat freenet in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Das vergangene Quartal hat freenet mit einem Umsatz von insgesamt 637,80 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 675,50 EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,58 Prozent verringert.

Am 29.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von freenet veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können freenet-Anleger Experten zufolge am 27.02.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2021 1,66 EUR je Aktie in den freenet-Büchern.

