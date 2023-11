freenet Aktie News: freenet verteuert sich am Dienstagvormittag

freenet im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von freenet. Das Papier von freenet konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 25,60 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die freenet-Papiere um 09:06 Uhr 1,0 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die freenet-Aktie bei 25,66 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 25,58 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 37.051 freenet-Aktien.

Bei 26,46 EUR markierte der Titel am 15.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,36 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 19,36 EUR am 16.12.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 29,60 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte freenet am 04.05.2023. Auf der Umsatzseite hat freenet im vergangenen Quartal 637,80 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte freenet 675,50 EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte freenet am 29.02.2024 präsentieren. Am 27.02.2025 wird freenet schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

In der freenet-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 1,66 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX zeigt sich nachmittags schwächer

Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX notiert am Mittag im Minus

TecDAX-Titel freenet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in freenet von vor 3 Jahren verdient