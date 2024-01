freenet Aktie News: freenet am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von freenet. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,9 Prozent auf 25,86 EUR.

Das Papier von freenet gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:51 Uhr ging es um 1,9 Prozent auf 25,86 EUR abwärts. Die freenet-Aktie gab in der Spitze bis auf 25,82 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 26,30 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 111.765 freenet-Aktien umgesetzt.

Am 23.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 26,52 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,55 Prozent könnte die freenet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 20,88 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.08.2023). Mit Abgaben von 19,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 29,66 EUR für die freenet-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte freenet am 04.05.2023 vor.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 29.02.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 27.02.2025.

Experten gehen davon aus, dass freenet im Jahr 2022 1,66 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

