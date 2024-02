freenet Aktie News: freenet am Vormittag schwächer

Kursverlauf

Die Aktie von freenet gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von freenet gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 24,16 EUR abwärts.

Die freenet-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 24,16 EUR abwärts. Die freenet-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 24,16 EUR ab. Bei 24,26 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 127.262 freenet-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.01.2024 bei 26,52 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,77 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.08.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 20,88 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,58 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten freenet-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 1,68 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,79 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die freenet-Aktie bei 29,79 EUR.

Am 04.05.2023 äußerte sich freenet zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,48 Prozent auf 637,80 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 667,70 EUR gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte freenet am 16.05.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von freenet rechnen Experten am 30.04.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass freenet ein EPS in Höhe von 1,89 EUR in den Büchern stehen haben wird.

