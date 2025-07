freenet im Blick

freenet Aktie News: freenet verteuert sich am Dienstagvormittag

29.07.25 09:24 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von freenet. Die freenet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 28,08 EUR.

Die freenet-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 28,08 EUR. Die freenet-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 28,08 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 27,98 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.400 freenet-Aktien. Den höchsten Stand seit 52 Wochen (37,56 EUR) erklomm das Papier am 06.05.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die freenet-Aktie 33,76 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.08.2024 bei 24,06 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der freenet-Aktie 14,32 Prozent sinken. Nachdem im Jahr 2024 1,85 EUR an freenet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,09 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 33,71 EUR an. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte freenet am 21.05.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,48 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 604,40 Mio. EUR, gegenüber 638,90 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,40 Prozent präsentiert. Den erwarteten Gewinn je freenet-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,47 EUR fest. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur freenet-Aktie TecDAX-Papier freenet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in freenet von vor einem Jahr verdient Ceconomy-Aktie zweistellig höher: Chinesisches Übernahmeangebot für Ceconomy rückt in den Fokus TecDAX-Papier freenet-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in freenet von vor 10 Jahren eingebracht

Bildquellen: JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images