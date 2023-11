freenet Aktie News: freenet am Mittag im Aufwind

So entwickelt sich freenet

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von freenet. Im XETRA-Handel gewannen die freenet-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von freenet nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:44 Uhr 0,8 Prozent auf 25,78 EUR. Im Tageshoch stieg die freenet-Aktie bis auf 25,86 EUR. Bei 25,58 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 186.535 freenet-Aktien.

Am 15.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,46 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,64 Prozent könnte die freenet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 19,36 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,90 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 29,60 EUR je freenet-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte freenet am 04.05.2023. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,58 Prozent zurück. Hier wurden 637,80 EUR gegenüber 675,50 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 29.02.2024 dürfte freenet Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Am 27.02.2025 wird freenet schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2021 einen Gewinn in Höhe von 1,66 EUR je freenet-Aktie.

