freenet Aktie News: freenet am Nachmittag nahezu unbewegt

Die Aktie von freenet zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Kaum Ausschläge verzeichnete die freenet-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 25,34 EUR.

Bei der freenet-Aktie ließ sich um 14:05 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 25,34 EUR. Kurzfristig markierte die freenet-Aktie bei 25,40 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Der Kurs der freenet-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 25,24 EUR nach. Bei 25,34 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der freenet-Aktie belief sich zuletzt auf 104.346 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 26,46 EUR erreichte der Titel am 15.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,42 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 20,38 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die freenet-Aktie 24,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 29,66 EUR.

Am 04.05.2023 hat freenet in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 675,50 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 637,80 EUR.

freenet wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 29.02.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 27.02.2025.

Experten taxieren den freenet-Gewinn für das Jahr 2021 auf 1,66 EUR je Aktie.

