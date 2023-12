freenet Aktie News: freenet präsentiert sich am Vormittag stärker

Fokus auf Aktienkurs

29.12.23 09:22 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von freenet. Die freenet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 25,38 EUR.

Das Papier von freenet konnte um 09:05 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 25,38 EUR. Zwischenzeitlich stieg die freenet-Aktie sogar auf 25,38 EUR. Bei 25,34 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 1.927 freenet-Aktien gehandelt. Am 15.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 26,46 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 4,26 Prozent Plus fehlen der freenet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.12.2022 bei 20,38 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 29,66 EUR aus. Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte freenet am 04.05.2023. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,58 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 637,80 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 675,50 EUR US-Dollar umgesetzt. Am 29.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von freenet veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 27.02.2025. Im Vorfeld schätzen Experten, dass freenet einen Gewinn von 1,66 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur freenet-Aktie MDAX aktuell: MDAX im Aufwind XETRA-Handel: Das macht der TecDAX am Mittwochnachmittag Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX am Mittwochmittag mit positivem Vorzeichen

