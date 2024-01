freenet Aktie News: freenet am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von freenet gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von freenet nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 25,84 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:50 Uhr fiel die freenet-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 25,84 EUR ab. Bei 25,80 EUR markierte die freenet-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 25,92 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der freenet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 60.005 Stück gehandelt.

Am 23.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 26,52 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,63 Prozent könnte die freenet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 20,88 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.08.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 29,66 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte freenet am 04.05.2023.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte freenet am 29.02.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 27.02.2025.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,66 EUR je freenet-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX verliert zum Handelsende

Schwacher Handel: TecDAX am Nachmittag im Minus

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX verliert mittags