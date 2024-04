freenet Aktie News: freenet gibt am Dienstagmittag ab

Kursentwicklung

Die Aktie von freenet gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die freenet-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,8 Prozent bei 26,30 EUR.

Die freenet-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 2,8 Prozent auf 26,30 EUR nach. In der Spitze büßte die freenet-Aktie bis auf 26,28 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 27,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 233.621 freenet-Aktien umgesetzt.

Bei 27,42 EUR markierte der Titel am 24.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,26 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.08.2023 bei 20,88 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,61 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,77 EUR an freenet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,84 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 30,65 EUR für die freenet-Aktie aus.

Am 04.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 637,80 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 667,70 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 15.05.2024 dürfte freenet Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 07.08.2025 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem freenet-Gewinn in Höhe von 2,35 EUR je Aktie aus.

